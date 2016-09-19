苗栗2機車碰撞 2男大生1死1重傷

2016-09-19 21:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市英才路、文發路口，今天晚間6點多，發生一起機車碰撞車禍，造成2名男騎士1死1重傷。死者為國立聯合大學20歲林姓學生，19歲私立育達科技大學的連姓男子則顱內出血，傷重昏迷；事故發生原因，仍待警方進一步調查釐清。

苗栗警分局文山派出所，於晚間6點半許接獲110通報，苗栗市英才路、文發路口，有機車碰撞車禍。警方到場，發現林男、連男2名機車騎士倒地受傷流血，安全帽、球鞋脫離散落，機車零件碎片也散布一地。

救護車到場後，將林男、連男送醫，林男於送醫途中，即失去生命跡象，送醫急救無效，連男則有顱內出血情形，昏迷指數低於8，目前送入加護病房。

警方調查，死者為林男為聯大學生，家住後龍，已通家人；連男則為育達科大學生，家屬也由台中趕來。

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