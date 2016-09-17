公墓旁亂倒垃圾 餐廳老闆清乾淨獲緩刑
2016-09-17 11:22
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區某知名海鮮餐廳羅姓老闆，今年2月駕駛餐廳運貨車輛，將餐廳冷凍庫海綿、木板等廢棄物，棄置在瑞芳區逢甲路第一公墓旁，被民眾發現報警處理。警方依違反廢棄物清理法，將羅男移送法辦。基隆地方法院認為，羅男在私人山坡地處理廢棄物，破壞生態，但考量未造成水土流失，且已清理完畢，判處有期徒刑1年2月，緩刑2年。
法官認為，羅男未經土地所有權人同意，就擅自在私人山坡地處理廢棄物，嚴重破壞當地山坡地自然景觀及天然環境，影響山坡地水土保持功能及水源涵養，危害環境保護及衛生，但他犯後坦承犯行，深具悔意，新北市環保局也證實傾倒廢棄物現場，已經羅男合法處理完畢。衡量犯罪的目的、動機及損害程度，且羅男並無前科紀錄，予以緩刑2年。
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