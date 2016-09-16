女網友遭性侵先談和解金？ 不合常理 男子無罪
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名魏姓男子兩年前，在網路認識19歲的女網友，雙方第2次見面相約在魏男家觀看影片，沒了料到女網友離去後，卻指控魏男強行猥褻，魏男矢口否認，反指女方「仙人跳」；高雄地院審理認為，自稱遭性侵的被害女子案發第一時間並未報警，反而夥同友人自行購買空白和解書，前往魏男家要談和解金，違反常理，且供述被性侵的內容一再改變，故判魏男無罪。仍可上訴。
家中開機車行的魏姓男子，民國103年6月間，透過網路「愛情公寓聊天室」認識當時19歲的Ａ女。Ａ女於7月6日第二次與魏男見面，原邀一同至國立科工館觀看夜光3D藝術展，後因天氣太熱，改租光碟片前往魏男住處看電影。
女方離去後，指控魏男趁看片時違反其意願，以暴力強按其頭部為他口交，並舔吻Ａ女雙胸等。Ａ女並提示一有魏男精液反應的衛生紙，聲稱是她事後漱口時吐在衛生紙上保全的證據，因Ａ女胸部也有魏男唾棄DNA反應，檢方因此將魏男依強制性交罪起訴。
不過，魏男在司法偵審時均否認性侵女方，辯稱女方當天在他房內用電腦看影片，他因打工很累而在睡覺，但女方看片前曾問他，平日如何解決生理問題？他坦白告知都看A片，自己打手槍，打完的衛生紙丟在電腦桌下垃圾桶，且他睡覺時會流口水，懷疑女方胸前的唾棄與沾有精液的衛生紙是因此取得。
魏男並表示，如果他確曾性侵女方，為何女方事後還讓他以機車載去坐捷運而不呼救，且過程中女方曾與友人通電話也沒有求救？離去後也不報警，反而帶友人前往他家，開口要10萬元和解金。
魏男的律師並抗辯，Ａ女過去和另名證人與人發生車禍事故，就曾疑似以刑事手段取得和解金紀錄。此外，被害女子並控訴，遭性侵後對男性會害怕，無法再交男友。但法官調查發現，在其聲稱遭性侵後，臉書還多次要朋友介紹男友，且不乏性暗示語言。
高雄地院審理調查，被害女子對被迫脫衣還是自行脫衣，以及沾有魏男精液的衛生紙是她在魏男房內吐的，還是廁所漱口吐的，說詞一再反覆，尤其案發第一時間並未報警，反而夥同友人自行購買空白和解書，前往魏男家要談和解金，違反常理。
法官並發現，被害人案發後於警局應訊時，要朋友買便當的Line通聯，還不時有「哈哈」等輕鬆態度，不像是遭受性侵之人。因此認定，被告魏男可能有與Ａ女發生親吻胸部之事實，但難認有強逼口交性侵等違反意願事證，判魏男無罪。
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