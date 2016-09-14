颱風天詐騙集團也上工 假檢警老梗險騙走90萬

2016-09-14 18:15

〔記者王冠仁／台北報導〕保安警察第七總隊第一大隊派駐台灣銀行新竹分行警員曾仁國，在強颱莫蘭蒂侵襲台灣首日，於今天下午發現一名56歲林姓女子，神色慌張跑到銀行櫃台要解除90萬元定存。

曾員見狀上前關切，林女才說他接獲「165反詐騙的張警官」來電，聲稱她「帳戶有問題」，還違反相關詐欺法令，必須要將戶頭款項匯出給法院「管制」；「張警官」還說，因中秋連假將至，「一定要在銀行關門前匯出」。

曾員發現她遇上詐騙集團，苦口婆心不斷規勸她，最後還請「正牌」的165專線人員與她通電話，她才發現險些上當，不斷向警方致謝。