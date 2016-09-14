| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市政府宣布 明天停班停課 高鐵21時恢復雙向運行 各車次改全車自由座 台南市府宣布 明日正常上班上課 莫蘭蒂轉中颱 暴風圈有持續縮小趨勢
 首頁 > 社會

颱風天詐騙集團也上工 假檢警老梗險騙走90萬

2016-09-14  18:15

〔記者王冠仁／台北報導〕保安警察第七總隊第一大隊派駐台灣銀行新竹分行警員曾仁國，在強颱莫蘭蒂侵襲台灣首日，於今天下午發現一名56歲林姓女子，神色慌張跑到銀行櫃台要解除90萬元定存。

曾員見狀上前關切，林女才說他接獲「165反詐騙的張警官」來電，聲稱她「帳戶有問題」，還違反相關詐欺法令，必須要將戶頭款項匯出給法院「管制」；「張警官」還說，因中秋連假將至，「一定要在銀行關門前匯出」。

曾員發現她遇上詐騙集團，苦口婆心不斷規勸她，最後還請「正牌」的165專線人員與她通電話，她才發現險些上當，不斷向警方致謝。

廣告
  • 曾員與行員一同阻止林女被騙。（記者王冠仁翻攝）

    曾員與行員一同阻止林女被騙。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 165反詐騙諮詢專線 莫蘭蒂颱風 詐騙集團 颱風
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：颱風天詐騙集團也上工 假檢警老梗險騙走90萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.