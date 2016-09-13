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威爾斯美語倒閉 判賠融資公司

2016-09-13  09:27

〔記者溫于德／台北報導〕威爾斯美語倒閉衍生求償事件。威爾斯與國內融資公司簽下合作契約，但威爾斯突然在今年1月倒閉，使融資公司受損害，提起損害賠償訴訟，要求對方返還9萬3千6百元。台北簡易庭認為，威爾斯確實倒閉，開始訴訟後，美語補習班也沒有人到場辯駁，依法判賠全部金額，全案仍可上訴。

判決指出，威爾斯與融資公司在民國102年簽下合作契約，雙方約定總價10萬8000元的合作價格，但威爾斯之後倒閉，公司方面也沒有人出面解決，糾紛鬧上法庭。法官認為，提告融資公司於法有據，扣掉已履行的1萬4千4百元，餘額為9萬3千6百元，需全部返還。

據了解，台灣各地的威爾斯美語、學承電腦、線上語文學習網站TutorWell（微爾科技）等3家業者，均為同一負責人。單就威爾斯美語部分，據行政院消保處彙整各縣市政府消保官接獲的申訴，截至今年5月中統計，以每人繳費6萬元來估算，粗估受害金額至少4億2千萬元。

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  • 威爾斯美語今年1月突然倒閉，合作的融資公司提告後，台北簡易庭判決要還錢。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    威爾斯美語今年1月突然倒閉，合作的融資公司提告後，台北簡易庭判決要還錢。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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