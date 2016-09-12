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10年前殺人的「大圈仔」 今依「金門協議」遣返中國

本次「金門協議」遣返作業專船「安麒輪」入港，船頭懸掛紅十字會旗幟。（記者王冠仁翻攝）

2016-09-12  18:40

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署今天在馬祖南竿福澳港，依照「金門協議」執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會見證下，交接8名中國偷渡客給中國，接返3名台灣人回台。

值得注意的是，此次潛返的8名中國偷渡客中，其中有2名是赫赫有名的「大圈載」曹志平（39歲）、曹宗華（45歲），他們曾在2005年於台中沙鹿犯下「計程車司機陳錦成」命案，事後被依強盜殺人、擄人勒贖罪嫌起訴、判刑。

移民署指出，金門協議是1990年時，台灣與中國透過紅十字會，針對兩岸遣返偷渡客相關事項、細節所簽屬的協議，如今金門協議已經邁入第26年。

移民署說，此次遣返作業是循「馬尾至馬祖」路線，由中國租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，我方則租用民船至兩岸海域中線引導「安麒輪」進入馬祖福澳港。

此外，一名台灣籍曾姓男子，日前由小金門沙灘欲游泳到廈門，在海上遭中國漁民發現後被帶回福建何厝邊防派出所等待遣返，曾父接獲移民署通知，也趕赴馬祖福澳港等候兒子上岸。

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  • 8名中國偷渡客在馬祖福澳港碼頭等待遣返。（記者王冠仁翻攝）

    8名中國偷渡客在馬祖福澳港碼頭等待遣返。（記者王冠仁翻攝）

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