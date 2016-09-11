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謝姓雇主性侵印傭 法院裁准羈押

2016-09-11  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，逃亡1天1夜之後，今（11）日清晨2時許落網，台中市太平警方偵訊後以性侵害罪嫌移送台中地檢署，檢方開庭4小時後聲請羈押，理由是「有反覆犯罪嫌疑與逃亡之虞」，好酒的謝嫌把罪孽全推給酒精，他承認性侵害、猥褻看護工，卻又辯稱是酒後亂性，已經忘記細節與次數。

台中地院法官今日訊問謝姓雇主至晚間7時20分左右，以惡僱主涉嫌觸犯《刑法》221條第一項強制性交罪、第224條強制猥褻罪，有事實足認有逃亡之虞，裁定羈押惡僱主。

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  • 涉嫌性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，逃亡1天1夜之後，今（11）日清晨2時許落網，晚間7時20分左右，台中地院裁准羈押。（記者何宗翰翻攝）

    涉嫌性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，逃亡1天1夜之後，今（11）日清晨2時許落網，晚間7時20分左右，台中地院裁准羈押。（記者何宗翰翻攝）

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