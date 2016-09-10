行事曆留遺言「媽媽對不起！」 女子燒炭亡
2016-09-10 20:02
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〔記者陳薏云／新北報導〕今下午5時許，新店區黎明清境社區內驚傳22歲年輕女子燒炭，警消到場時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，家屬已抵達派出所製作筆錄，警方也封鎖現場了解燒炭原因。
據了解，22歲丁姓女子在家中燒炭，家人得知後報警，並沒有聽說其有輕生念頭，目前初步排除外力。丁女並未留下遺書，僅在個人行事曆上寫下「媽媽對不起」，警方正進一步了解死因。
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