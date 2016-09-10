丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光

2016-09-10 11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名印尼女看護工，不堪被男雇主性侵害，用手機拍攝雇主猥褻與性侵害她的過程，傳給位於台中市區的仲介公司，仲介公司並無有效處置，此錄影畫面已被傳送到印尼媒體，標題「TKW Taiwan Ini Diperkosa Majikannya」（被台灣雇主強姦），引發印尼百姓激憤與討論，台灣雇主的惡行，丟臉丟到國外，台灣警方已經在今天清晨，將女看護工安置，但她情緒崩潰，一直到今天（10日）上午仍無法做筆錄。

這段影片已經被印尼媒體「SUARABMI」刊登，拍攝品質雖欠佳，不過，仍可看出上半身裸體的雇主，用手強摸摟抱印尼女看護工，女看護工不斷用國語說「阿爸（或老闆），不要」、「我不要」、「我說不要」、「不要，放手」，看護工還不時尖叫，雇主卻不停手，還用台語回應說「妳哪裡不要？」。

更令人深感噁心的是，影片還有兩段雇主性侵女外勞的畫面，包括雇主強脫女看護工的褲子，並說：「我看一下」，女看護工急呼「不要看，放手」，雇主還發出笑聲，之後，女看護工一直哀求「不要」、「放手」，雇主說「好啦，好啦」，卻又發出笑聲並持續性侵害，在錄影第3分40秒左右，女外籍看護工哀求「我不要」，雇主仍強脫看護工的褲子，女看護工死命拉著褲子。

錄影4分起，可見女看護工的褲子被雇主扯下，露出大腿，她仍大呼「我不要」，雇主回答「好啦，好啦」，到了4分29秒起，畫面轉到另一段錄影，是雇主又企圖性侵害女看護工，雇主講一段話，意思約為「我又沒有對妳怎麼樣，妳卻說我對妳怎麼樣」、「不要再哭了」，之後，是女看護工被強壓在桌上性侵害畫面。

上述錄影也被貼到YouTube，已引起印尼百姓的討論與激憤，台灣支持扶助移工的桃園市群眾服務協會庇護中心已經著手處理中，台灣警方也介入調查。