保險女業務代收保費 20萬元卻進了她口袋
2016-09-09 11:29
〔記者謝君臨／台北報導〕富邦人壽保險公司前朱姓女業務專員，疑因經濟困難，4度向保戶謊稱可替其代收繳保費，卻僅將部分費用繳回公司，其餘挪為己用，離職後仍故技重施，總計侵占近20萬元；台北地檢署調查後，今依業務侵占、詐欺罪嫌將朱女起訴。
檢方調查，54歲朱女於100年至103年10月間，在富邦人壽擔任業務專員，負責招攬保險業務及向客戶收受保費等工作，但朱女3度向李姓保戶收取續保費用後，卻未全數繳回，3年多來共侵吞13萬3,682元。
104年6月間，當時已自富邦人壽離職的朱女，竟向劉姓保戶謊稱自己仍於公司任職，可替其代收繳保費，劉姓保戶不疑有他，交付續保費用5萬8千元給朱女。
事後，富邦人壽查覺未收到李姓、劉姓保戶的續保費用，向2人詢問，全案因此曝光，富邦控告朱女涉業務侵占、詐欺等罪。
檢察官傳喚朱女出庭，她坦承犯行，辯稱因經濟困難，已將不法所得拿去還債，現無力償還。
檢察官調查後，認為朱女任職富邦人壽期間，涉嫌業務侵占，離職後所為，涉嫌詐欺，將朱女起訴，並以二罪犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。
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