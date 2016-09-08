法部將導入監獄犬計劃 讓受刑人訓練導盲犬
2016-09-08 21:09
〔記者陳薏云／新北報導〕法務部矯正署今首辦「收容人生命教育繪本創作比賽」，從全省選出45件作品入圍決賽，矯正署長巫滿盈表示已與其一評審格林文化總編輯郝廣才研議，效仿國外「監獄犬計劃」，讓受刑人訓練導盲犬，除了培養耐心及信任，也能在出獄後擁有一技之長。
法矯正署以往舉辦歌唱、話劇、微電影等比賽，鼓勵收容人接納自己、迎向新人生，此次舉辦繪本比賽，從全國的矯正機構129件作品中選出45件作品入圍決賽，其中有以環境汙染為素材的作品，也有以悔不當初的心境轉折作品，並請來台灣繪本協會創辦人陳璐茜、格林文化總編輯郝廣才及「Story Care」有限公司執行長陳櫻慧，擔任評審，最後選出冠軍為南投看守所收容人的作品——生命時鐘。未來作品將集結成冊，讓更多民眾看到收容人的藝術創作。
矯正署長巫滿盈表示，許多人都認為矯正機構的圍牆裡是「文化沙漠」，但其實收容人是可訓練的，其中擔任評審的郝廣才更感慨，入監服刑不應只是懲罰，可效仿美國的「監獄犬計劃」，讓受刑人訓練導盲犬，將品種優良的小狗交給受刑人訓練，受刑人與小狗必須24小時待在一起，每天都要照顧小狗的生活起居，當然包括最重要的服從訓練還有玩耍。
這樣不只能對社會貢獻，更讓受刑人出獄後能有職業技能，也能讓受刑人感受到幫助他人的快樂，巫滿盈則表示已與郝廣才了解詳細內容，外來可以落實在台灣矯正機構，達到真正「矯正的目的」。
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