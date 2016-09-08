頭份警分局派出所 所長再異動

2016-09-08 11:57

〔記者許展溢／苗栗報導〕上任3個月的頭份派出所所長黃介政，因家庭因素轉調苗栗縣警察局行政科警務員，昨天頭份派出所再次舉行卸任、新任所長交接，由分局長林振明主持典禮。

苗栗縣頭份市頭份警分局今年6月1日因勤務需要，辦理頭份派出所、尖山派出所、斗坪派出所及南庄分駐所四所長聯合交接，才3個月，頭份派出所再次舉行卸任、新任所長交接儀式。

苗栗縣議會副議長陳明朝、縣議員陳光軒、立委徐志榮機要秘書鍾振池、縣議會機要秘書葉玉錦、頭份警友會主任彭彬紘、造橋警友會主任蔣運添、頭份義警中隊長邱裕隆、頭份民防中隊長呂旺吉、頭份志工中隊副中隊長葉煜銓及里長、地方人士等50人，皆出席觀禮。

頭份分局表示，黃介政6月1日到任後，服務雖僅 3個多月，但服務期間克盡職守，上月有民眾在臉書社群《我是頭份人》發文指出，頭份民生街小偷猖獗，到處撬車，黃介政除了親自留言回覆，並針對特定手法竊嫌加強查緝，服務地方及負責的態度有目共賭。

黃介政說，由於家庭因素申請轉調；林振明肯定，黃介政在頭份所任內認真負責，此次調動雖不捨，但還是誠心祝福。

「所長異動，服務不打烊」，頭份分局指出，新接任的所長由竹南分局造橋分駐所所長詹國政接任，也期盼新任所長能銜接優良「傳統」，繼續為頭份地方服務。

林振明表示，詹國政在造橋分駐所任內工作表現亮眼，期待來到頭份所後，再接再厲，維護好地方治安及為民服務。