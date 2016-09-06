心肌梗塞 需把握救命黃金4分鐘

2016-09-06 20:37

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北市金山警分局副分局長郭俊哲6日值勤時，突然心肌梗塞身亡，對此，基隆長庚醫院急診專科醫師張豐圃表示，心肌梗塞常引發心室顫動，造成心臟瞬間停止，若能在黃金4分鐘內使用「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」電擊，送醫急救的存活率較高。

基隆長庚醫院心臟內科心導管室主任高瑜成指出，因賀爾蒙減少緣故，男性過了45歲、女性超過55歲，發生心肌梗塞的機率大增，若有高血壓、糖尿病、或家族病史者，應定期健康檢查。

高瑜成解釋，人體有3條冠狀動脈，供應心臟氧氣與養分，當血管狹窄或阻塞，可能引發胸悶、心絞痛、甚至嚴重的心肌梗塞。

若登山、爬樓梯、搬重物時會出現冒冷汗、喘大氣、心窩疼痛等症狀，就應就醫；若感到胸口突有重物壓住，劇痛喘不過氣，應立刻向旁人「求救」，同時「大力咳嗽」，增加胸廓壓力，並搭車急診，切勿自行開車。

高瑜成建議，如果看到有人突然昏迷失去心跳，應立即且「持續」施以CPR，找尋周遭是否有AED，並請旁人呼叫救護車。

張豐圃說，研究指出心肌梗塞4分鐘後，每過1分鐘，致死率就提高7%，因此呼籲民眾應學習CPR，各機構則應廣設AED。