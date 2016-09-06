金山副分局長遺體先「回娘家」 同仁們都哭了...
金山分局同仁列隊接迎郭俊哲。（記者吳政峰翻攝）
〔記者吳政峰／新北報導〕新北金山警分局副分局長郭俊哲6日搭車回警局，途中感到尿意，在基隆大武崙中油加油站借廁所，未料小解回車上即抽搐昏迷，送基隆長庚醫院急救不治身亡，檢警相驗為心肌梗塞導致心因性休克，家屬無意見，已將遺體領回處理後事。
郭俊哲6日早上赴新北市警局參加警政署舉辦的裝備檢查會議，結束後與兩名同仁回金山分局，11點半於大武崙加油站上廁所，才剛坐回車上就發出一長聲的打呼音，抽搐一下就陷入昏迷。
同仁大驚，立刻將他送往醫院，途間不停施以心肺復甦術，惟11點45分到院時已無生命跡象，急診室醫師張豐圃為其注射強心針，並給予6次電擊，仍於下午1點9分宣告不治。
遺孀趕緊從北市北投住家趕到基隆，在急診室外得知先生無力回天，一度癱軟需人攙扶，忍著淚水陪他走過最後一程，想到分別就讀大四與高一的兩個兒子失去父親，再度悲從中來。
金山分局長張錦成表示，郭俊哲民國69年從警，76年考上中央警官學校行政警察科56期，至今累積獲得32支功、564支嘉獎、5枚勳章，表現良好，健康檢查無礙，僅血壓收縮壓稍高，大約140幾mmHg，惟家族有心肌梗塞病史，且透露最近較疲累的訊息。
張錦成說，郭俊哲前擔任新北市警局保安科專員，今年3月7日到金山分局服務，外勤事務較多，但均盡責做完，非常認真，此次於值勤時間身亡，屬因公亡故，將從優撫卹。
新北市警局人事室指出，郭俊哲的身故撫恤金約為450萬元，又遺孀每年獲45萬元年撫恤金，可領12年。
郭俊哲遺孀決定讓他返家前，先回「娘家」金山分局看看投入36年的警職，因他待人和善，不少同仁主動列隊接迎，眼眶泛淚大喊「敬愛的大副座，任務已完成，請你一路好走！」萬里分駐所長謝銘鴻則哽咽地說「謝謝您的照顧...」
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