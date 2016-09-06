| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宋楚瑜任APEC特使？ 府：人選確定就對外說明 氣象局發布15縣市大雨特報 南高屏豪雨警戒 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

金山副分局長遺體先「回娘家」 同仁們都哭了...

金山分局同仁列隊接迎郭俊哲。（記者吳政峰翻攝）　

2016-09-06  20:04

〔記者吳政峰／新北報導〕新北金山警分局副分局長郭俊哲6日搭車回警局，途中感到尿意，在基隆大武崙中油加油站借廁所，未料小解回車上即抽搐昏迷，送基隆長庚醫院急救不治身亡，檢警相驗為心肌梗塞導致心因性休克，家屬無意見，已將遺體領回處理後事。

郭俊哲6日早上赴新北市警局參加警政署舉辦的裝備檢查會議，結束後與兩名同仁回金山分局，11點半於大武崙加油站上廁所，才剛坐回車上就發出一長聲的打呼音，抽搐一下就陷入昏迷。

同仁大驚，立刻將他送往醫院，途間不停施以心肺復甦術，惟11點45分到院時已無生命跡象，急診室醫師張豐圃為其注射強心針，並給予6次電擊，仍於下午1點9分宣告不治。

遺孀趕緊從北市北投住家趕到基隆，在急診室外得知先生無力回天，一度癱軟需人攙扶，忍著淚水陪他走過最後一程，想到分別就讀大四與高一的兩個兒子失去父親，再度悲從中來。

金山分局長張錦成表示，郭俊哲民國69年從警，76年考上中央警官學校行政警察科56期，至今累積獲得32支功、564支嘉獎、5枚勳章，表現良好，健康檢查無礙，僅血壓收縮壓稍高，大約140幾mmHg，惟家族有心肌梗塞病史，且透露最近較疲累的訊息。

張錦成說，郭俊哲前擔任新北市警局保安科專員，今年3月7日到金山分局服務，外勤事務較多，但均盡責做完，非常認真，此次於值勤時間身亡，屬因公亡故，將從優撫卹。

新北市警局人事室指出，郭俊哲的身故撫恤金約為450萬元，又遺孀每年獲45萬元年撫恤金，可領12年。

郭俊哲遺孀決定讓他返家前，先回「娘家」金山分局看看投入36年的警職，因他待人和善，不少同仁主動列隊接迎，眼眶泛淚大喊「敬愛的大副座，任務已完成，請你一路好走！」萬里分駐所長謝銘鴻則哽咽地說「謝謝您的照顧...」

相關影音

廣告
  • 金山分局同仁列隊接迎郭俊哲。（記者吳政峰翻攝）　

    金山分局同仁列隊接迎郭俊哲。（記者吳政峰翻攝）　

  • 郭俊哲遺體送出急診室，遺孀不捨跟在後方。（記者吳政峰攝）　

    郭俊哲遺體送出急診室，遺孀不捨跟在後方。（記者吳政峰攝）　

  • 郭俊哲行政警察出身，資歷完整。（記者吳政峰攝）　

    郭俊哲行政警察出身，資歷完整。（記者吳政峰攝）　

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心肌梗塞 郭俊哲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：金山副分局長遺體先「回娘家」 同仁們都哭了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.