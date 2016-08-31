心肌梗塞救20多分鐘保命 醫院：特殊奇蹟案例
2016-08-31 16:59
〔記者王俊忠／台南報導〕56歲澳門人李錦源，是「澳門開心足球隊」球員，日前他到台南參加足球賽，比賽中突然急性心肌梗塞休克，被送到台南市立醫院急救，經過20多分鐘急救與心導管手術，保住一命。市立醫院副院長方慶章說，一般人即使醒來可能成為植物人或喪失記憶，李先生竟恢復良好，不到一星期就出院，算是特殊奇蹟案例。
台南市立醫院急診室主任陳寶田醫師表示，患者於8月21日到院時幾乎無生命跡象，幸昏倒時身旁有緊急救護人員馬上施以心肺復甦術與AED（自動體外心臟去顫器），醫院急診團隊也未放棄，進行22次心臟電擊與急救藥物施用，與死神拔河20多分鐘，終於把患者從鬼門關前搶救回來。
心臟內科主治醫師方慶章說，患者有高血壓，但沒有按時吃藥，心血管有三處阻塞，造成急性心肌梗塞，急救施以心導管手術，轉送加護病房，術後恢復狀況良好。通常患者經過22次心臟電擊，即使醒來也可能成為植物人或喪失記憶，李先生清醒後，竟然對答如流，記憶也沒受影響，不到一星期就出院，是非常幸運的特殊案例。
李錦源表示，平常每天有運動習慣，知道自己有心血管疾病，但沒有好好留意，很感謝市立醫院醫療團隊，把他從鬼門關前拉回來。很讚賞台灣醫療技術與南市醫的醫療照護，不僅醫術好、護理人員也很親切，這是趟永生難忘的台灣行，會擇日回台南市醫進行另外兩處心血管手術，未來會好好注意自己健康。
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