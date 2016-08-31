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心肌梗塞救20多分鐘保命 醫院：特殊奇蹟案例

2016-08-31  16:59

〔記者王俊忠／台南報導〕56歲澳門人李錦源，是「澳門開心足球隊」球員，日前他到台南參加足球賽，比賽中突然急性心肌梗塞休克，被送到台南市立醫院急救，經過20多分鐘急救與心導管手術，保住一命。市立醫院副院長方慶章說，一般人即使醒來可能成為植物人或喪失記憶，李先生竟恢復良好，不到一星期就出院，算是特殊奇蹟案例。

台南市立醫院急診室主任陳寶田醫師表示，患者於8月21日到院時幾乎無生命跡象，幸昏倒時身旁有緊急救護人員馬上施以心肺復甦術與AED（自動體外心臟去顫器），醫院急診團隊也未放棄，進行22次心臟電擊與急救藥物施用，與死神拔河20多分鐘，終於把患者從鬼門關前搶救回來。

心臟內科主治醫師方慶章說，患者有高血壓，但沒有按時吃藥，心血管有三處阻塞，造成急性心肌梗塞，急救施以心導管手術，轉送加護病房，術後恢復狀況良好。通常患者經過22次心臟電擊，即使醒來也可能成為植物人或喪失記憶，李先生清醒後，竟然對答如流，記憶也沒受影響，不到一星期就出院，是非常幸運的特殊案例。

李錦源表示，平常每天有運動習慣，知道自己有心血管疾病，但沒有好好留意，很感謝市立醫院醫療團隊，把他從鬼門關前拉回來。很讚賞台灣醫療技術與南市醫的醫療照護，不僅醫術好、護理人員也很親切，這是趟永生難忘的台灣行，會擇日回台南市醫進行另外兩處心血管手術，未來會好好注意自己健康。

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  • 台南市立醫院醫護人員為從鬼門關搶救回來性命的澳門男足球員李錦源（中坐者）祝賀、歡送。（記者王俊忠翻攝）

    台南市立醫院醫護人員為從鬼門關搶救回來性命的澳門男足球員李錦源（中坐者）祝賀、歡送。（記者王俊忠翻攝）

  • 台南市立醫院醫護人員為從鬼門關搶救回來性命的澳門男足球員李錦源（中坐者）祝賀、歡送。（記者王俊忠翻攝）

    台南市立醫院醫護人員為從鬼門關搶救回來性命的澳門男足球員李錦源（中坐者）祝賀、歡送。（記者王俊忠翻攝）

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相關關鍵字： 休克 健康醫療 心導管手術 心肌梗塞 急性心肌梗塞
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