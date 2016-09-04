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台灣最美的風景 10多人抬車救人

男大生騎車犛田卡在小黃車底，10多人合力抬起計程車拉出人，再送上救護車救人，過程感動處理的員警。（記者黃良傑翻攝）

2016-09-04  16:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男大學生昨騎車因路滑犛田，人竟滑進小黃車底卡住，10多名路人發現，合力抬起計程車救人，趕到現場救人的員警也深受感動，男大生經送醫急救後，幸無大礙，王父今同意賠償對方車損，並感謝路人合力救兒。

警方調查王姓大學生（22歲）並沒有酒駕，疑因天雨路滑自摔，機車失重心意外滑撞到另一輛小貨車，衝撞滑進計程車下的王男，因右鎖骨骨折，目前仍在住院治療。

新興警方趕到現場處理車禍，見10多名路人合力搬抬計程車，欲拉救壓在車底的男大生，相當感動，稱讚這一幕是台灣最美的風景，王姓男大生被拉出後，立即由救護車送往高醫急救，所幸並無大礙。

警方調查，王男前日騎車經七賢、中山路口自摔，王男人撞飛往前滑行10多公尺，卡在前方一輛小黃的前保險桿下，機車也朝同方向滑行，直到撞上一輛小貨車，小黃劉姓駕駛（59歲）和黃姓貨車駕駛（48歲）都嚇了一大跳飽受驚嚇，男大生的傷勢較為嚴重。

車禍當時一名長腿正妹從計程車下車，關心王男的傷勢，10多名路人見狀也及時伸援，合力抬起計程車，將受傷的男大生救出，送上救護車，王男的父親到場了解意外經過，對於兒子自摔造成小黃和小貨車車損，他表示歉意，更感謝路人及時伸援，合力抬計程車救兒，王父昨先拿出2千元、1千元賠償小黃及貨車司機。

男大生騎車犛田卡在小黃車底，10多人合力抬起計程車拉出人，再送上救護車救人，過程感動處理的員警。（記者黃良傑翻攝）

男大生所乘的機車因天雨路滑犛田，所幸及時送醫獲救。（記者黃良傑翻攝）

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