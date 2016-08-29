中壢女玩家公園抓寶 逮到廁所偷窺色狼
2016-08-29 10:46
寶可夢夯，中壢警方加強中正公園的巡邏和違規取締。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕手機遊戲「寶可夢」夯，桃園市中壢區中正公園的補給點多，吸引抓寶玩家聚集，28歲呂姓男子昨天凌晨趁寶可夢爆紅，潛入中正公園的女廁偷看女玩家上廁所，嚇壞正在上廁所的女玩家報警，呂男立即被公園巡邏的員警逮捕；此訊息經網友在臉書貼文公園有偷窺狂，提醒女玩家注意。
呂男到案後，供稱自己酒喝多了，到中正公園想抓寶卻抓不到，一時糊塗跑到女廁所睡覺，不是有意要偷窺，但女被害人指證歷歷，抬頭看到呂男探頭看她，全案訊後社會秩序維護法移送裁處。
中壢警分局長廖高江表示，因應寶可夢爆紅，中壢警方從週五起在中正公園周邊加強執法，派警力前往開單，週末三天就取締機車騎士玩寶可夢3件、違規停車112件、併排違停11件，強制拖吊汽車4輛、機車30輛，也告發違規設攤2件，警方呼籲玩家應遵守交通規則，行進間勿當低頭族，以維護自身交通安全。
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