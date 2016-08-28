側錄加油信用卡盜刷 警逮4名嫌犯
2016-08-28 14:11
警逮獲盜刷集團成員。（記者方志賢翻攝）（記者方志賢攝）
［記者方志賢／高雄報導］加油刷卡要注意！高市警方破獲盜刷集團，涉嫌勾結加油站員工，趁機側錄加油民眾信用卡卡號，製作成偽卡後，再向高檔飯店和餐廳盜刷購買餐券變賣，警逮捕4名嫌犯，起獲側錄和製卡設備，初估盜刷金額上百萬元，受害民眾20多人。
高雄市苓雅警分局日前獲報，有民眾未遺失信用卡卻遭盜刷購物，盜刷地點遍及南台灣五星級大飯店、高檔餐廳，嫌犯購買禮券、餐券等容易變賣的票券。
警方調閱監視畫面，查出盜刷嫌犯及做案時開的租賃自小客車，本月15日趁嫌犯歸還租賃車時，逮捕28歲葉姓主嫌（有詐欺前科）及2名同夥，警方到嫌犯住處及葉嫌的自小客車內查獲2個磁卡讀取器、1個磁卡讀取編寫器、168張空白磁卡、20張偽造信用卡、一粒眠、毒品咖啡包及餐券一疊。
警方查出，葉嫌等人勾結南高雄某家加油站的19歲吳姓員工，以磁卡讀取器側錄加油民眾的信用卡號，再交由集團利用磁卡編寫器輸入空白磁卡，再以凸字機打出卡號，並以雷射打印防偽標籤及名條偽造信用卡。
警方查出葉嫌等人從7月15日到8月8日間，在高雄、台南、 屏東、彰化等地區，以偽卡盜刷餐券、禮券，每次盜刷金額都不超過3萬，以免盜刷失敗，合計有5家銀行、22張信用卡遭盜刷，嫌犯甚至跨境到美國、越南等國盜刷金額約83萬元，初估集團盜刷上百萬元。葉嫌到案後否認犯行，警方訊後依詐欺、毒品罪嫌移送，葉嫌遭檢方聲押獲准。
盜刷集團成員到賣場盜刷。（記者方志賢翻攝）（記者方志賢攝）
警查獲側錄.製卡設備及偽卡等。（記者方志賢攝）
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