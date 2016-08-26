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毒品大盤商黑吃黑打死人 主嫌遭判10年

2016-08-26  19:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭毒品大盤商簡文龍，去年5月不滿男子陳錦榮，疑私吞他的現金、雞血石及毒品約200萬元，找來陳益俊、黃文棟等人，擄走陳並打電話要陳母籌錢贖人；籌錢未成亂棒將人打死，棄屍在壯圍公墓廢棄棺材。全案審結，宜蘭地方法院認為，簡等並無殺人意圖，僅依重傷害致死罪對10名被告，各判處4年6個月至10年徒刑；陳母不滿判決過輕，她說，一定會再上訴，要讓這些人關一輩子，不要再出來害人。

判決書指出，簡文龍認為陳錦榮疑「黑吃黑」，吞了他的現金、雞血石與毒品，去年5月25日，簡從綽號「阿砲」友人那裡，得知陳錦榮在花蓮，即聯絡黃文棟、孫穩融等人，沿著蘇花公路沿線尋找陳，在南澳某家便利超商前找到，隨即將人綑綁，並帶往冬山鄉某處工寮拘禁。

簡等人以棍棒、椅子、鐵尺等物不斷毆打，翌日凌晨4、5時許，簡等人先離開，留下梁長富與李明龍看守，上午約8、9點，陳錦榮因全身遍體麟傷，引起橫紋肌溶解症及腎衰竭而亡。

梁長富看到陳死亡後，隨即通報黃文棟眾人討論，黃命令梁與李明龍，自行處理陳的屍體；梁與李在工寮後方挖洞埋屍；但簡文龍害怕被發現，27日傍晚指揮眾人，將陳的屍體載往壯圍鄉大福公墓，將其放在空的棺材再就地以土掩埋，孫穩融因害怕東窗事發向警方自首，全案才曝光。

宜蘭地方法院認為，全案涉案共有10人，法官認為一開始無殺人犯意，失手將人打死，僅依重傷害致死罪嫌宣判，依情節不同，判處主嫌簡文龍與黃文棟10年、黃鈺峰8年10個月、陳益俊與鄭開原8年6個月、張瑋仁8年、林建樑7年8個月、梁長富與李明龍7年6個月、孫穩融4年6個月，全案可再上訴。

陳錦榮母親說，這樣的判決太輕了，嫌犯殺他兒子的手段如此殘忍，有這種人代表這個社會生病了，她與檢方一定會再上訴，聽到這個判決，心情變得很不好，關10年還可假釋，一晃眼就過了，希望嫌犯能關在監獄一輩子，不要再出來害人。

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  • 主嫌簡文龍遭判處10年有期徒刑。（資料照，記者林敬倫攝）

    主嫌簡文龍遭判處10年有期徒刑。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 簡文龍藏身處。（資料照，記者林敬倫攝）

    簡文龍藏身處。（資料照，記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 毒品 毒品大盤商 毒犯 毒販 簡文龍 黑吃黑
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標題：毒品大盤商黑吃黑打死人 主嫌遭判10年


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