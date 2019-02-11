今年漢光演習 戰機重返國道起降

2019-02-11

蔡總統任內第一次 5月將於花壇路段實施

〔記者羅添斌／台北報導〕為使國軍戰備訓練與戰場實況貼近，軍方官員透露，今年度的國軍漢光演習期間，將會重新演練各型戰機在高速公路戰備跑道起降，並且規劃今年五月在高速公路花壇路段實施，這將是蔡英文總統任內的首次。

嚴德發要求 演練結合戰場現地情況

軍方過去曾在國道一號的彰化員林段（花壇戰備跑道）實施戰機起降及機動整補演練，但上一次實施距今已相當久，由於國防部長嚴德發要求戰備演練要結合戰場現地情況，軍方因此規劃恢復在高速公路戰備跑道實施戰機起降的演練作業。

交通部高速公路局日前已公告「國道一號花壇戰備道路整修工程」招標案，並預計三月開標，而年度漢光演習訂在今年四到六月期間舉行，官員說，這項整修工程就是為了配合漢光演習而進行。

軍方官員指出，國道高速公路部分路段設有戰備跑道，就是為了一旦台海情勢危急，部分機場跑道遭到炸毀無法使用時，國軍戰機可利用戰備跑道起降，並且實施緊急的油彈整補作業，在國道中山高速公路完工的隔年，軍方就曾在中壢路段實施首次戰備跑道戰機緊急起降演練。

官員表示，前總統李登輝、陳水扁、馬英九任內，軍方曾在不同路段的戰備道實施緊急起降演練，此次則將利用年度國軍漢光演習期間，在花壇路段的戰備跑道實施，將是蔡總統任內的首次，屆時除了國軍三型主力戰機之外，C130運輸機等慢速機也會納入演練對象。

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