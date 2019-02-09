雅思網頁矮化台灣 英40餘名議員籲更正

2019-02-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕許多台灣學子參加英國的雅思（IELTS）考試，去年十月起線上報名系統將台灣標示為「Taiwan, China」，引發爭議；台英國會小組主席伊凡斯、羅根及四十四名跨黨派英國國會議員一月底聯名發函，呼籲雅思立刻改回台灣，指雅思對台「稱謂不僅錯誤，也和英國政府立場相左」，「台灣從來就不是中華人民共和國的一部分」。

官網稱台灣屬於中國 與英國政策相左

外交部昨回應，外交部感謝英國國會跨黨派議員採取具體行動，在正名議題上聲援我國，此舉再次彰顯英國國會跨黨派議員對台灣堅定的友誼與支持，外交部表達誠摯敬意與謝意，日後亦將透過各種管道，持續爭取及擴大友我力量，並籲請該中心儘早更改對我不當稱謂。

台英國會小組網站一月二十七日刊載台英國會小組主席伊凡斯（Nigel Evans）、羅根（Lord Rogan）及四十多名國會議員聯名發給雅思官方單位、非營利組織英國文化協會（British Council）的信件，表示對於雅思考試中心決定把台灣改為Taiwan, China感到「驚訝」，這個稱謂不僅錯誤，也和英國政府立場相左，呼籲立刻修正為Taiwan。

信中指出，這個稱謂將造成誤導，因為台灣從來就不是中華人民共和國的一部分。英國外交部副部長費爾德去年曾公開指出，英國政府向來以「台灣」稱呼台灣，雅思考試中心的做法與英國政府長期以來的政策相反。

信中說：「雖然你們做出這個決定的原因仍然是謎，但這既不是事實，也和英國官方立場不一致。」這項改變引發混亂及台灣民眾的抗議，許多應試的台灣學生與專業人士認為權利和國籍被犧牲。信中表示，台英的教育交流穩步成長，若雅思將名稱改回台灣，也有助台英的教育交流持續成長。

信件最後敦促英國文化協會雅思考試中心重新思考這個決定，並且修正雅思網站成之前恰當的「台灣」稱謂。

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