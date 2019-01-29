外交部突反悔 董思齊駐韓喊卡

2019-01-29

擔憂「口譯哥爭議」重演

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部原規劃派台灣智庫國際事務部主任董思齊接任駐韓副代表，總統府一月初也發布人令，但外交部擔憂「口譯哥爭議」重演，公告半天後反悔，總統府人令也從網站撤下。外交部昨證實，考量涉韓人力並與董深入討論後撤銷。董思齊未多作回應，僅表示請外界參照外交部回

應。

總統府人令也撤下

立法院去年三讀通過修正「駐外機構組織通則」，開放外館可派任特任公使、副代表，最多十人，希望為專業人才開放外交管道。而後因我駐史瓦帝尼前大使陳經銓去年六月積勞成疾突然病倒，外交部緊急派任前主秘蔡明耀擔任特任公使穩固邦誼，是修法後第一次適用相關規定。

外交部長吳釗燮去年二月上任後，鎖定美、日、韓陸續規劃新人事佈局，原擬定機要趙怡翔赴美、蔡明耀赴日、董思齊赴韓擔任政務副代表。但趙怡翔擔任副代表的安排在內部引發爭議，外交部最後改派趙怡翔擔任駐美代表處一等諮議，並以政治組長名銜對外洽公。

至於駐日、韓人事，總統府原在一月九日發布總統令，公布蔡明耀與董思齊擔任政務公使。外交部卻因趙怡翔人事案風波未平而反悔相關安排，使該人令在總統府網站僅公告半天就下架。不過，外交部仍於十八日發布蔡明耀派令，董思齊派令則遲未發布，昨再爆出已撤銷。

一般而言，總統府人令與外交部派令會同時發布，人令公告後撤下非常罕見。外交部昨證實已撤銷董思齊派令，並說明經涉韓事務人力全盤考量及與董思齊深入討論後，同意撤銷他的人事派令。

董思齊為台大政治學博士，現任海基會顧問、台韓國會議員友好協會秘書長，曾擔任韓國高麗大學和平與民主研究所及亞細亞問題研究所客座研究員，專研東北亞安全、韓國政經發展及外交戰略議題，為學術背景豐厚的新生代學者。

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