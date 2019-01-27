ROTC大學助陣 國防部募兵大進補

2019-01-27

〔記者羅添斌／台北報導〕受資深警察延退影響，今年警察特考名額較去年大為減少，軍方官員昨天表示，全國已有過半的高中職學校成立「國防培育班」，國防部也與十一所公私立大學合作成立ＲＯＴＣ（大學儲備軍官訓練團）教育中心，更與南亞技術學院合作成立全國唯一的「ＲＯＴＣ專業大學」；軍方預估，今年無論是志願役官兵的招募，或是加入ＲＯＴＣ的人數，都將有大幅度的成長。

對於「ＲＯＴＣ專業大學」，國防部表示，國防部目前與一二八所公私立大學合作「ＲＯＴＣ選訓作業」，旨在結合學校招生管道，協助國軍招募優秀ＲＯＴＣ學生，並於合作學校中，擇優甄選一所「專業大學」及依實際需求開設「民間教育中心」。

其中，國防部ＲＯＴＣ專業大學僅遴選一所，每兩年公開甄選一次，自當選起兩年內，須招獲四百名符合規定的ＲＯＴＣ學生，南亞技術學院已獲選為國防部一○七至一○八年度ＲＯＴＣ專業大學。

國防部官員表示，南亞技術學院對學生開出的條件相當優厚，不僅四年的學雜費及住宿費全免、每學期五千元書籍費之外，生活津貼還比其他學校的ＲＯＴＣ學生更多，每月至少一萬二千元，依統測或學測入學成績，最高每月可以領到二萬四千元，畢業後以少尉任官，每月薪資將近五萬元，即便是退伍，校方還會提供就業媒合及創業基金，具有相當大的吸引力。

在國防部ＲＯＴＣ教育中心方面，國防部表示，基於考量公私立大學衡平性、地域性及合作學校每年須招獲二十名以上ＲＯＴＣ學生的前提下，國防部得同意開設「民間教育中心」。目前「民間教育中心」共計十一所（公立四所、私立七所）。

在權利與義務方面，國防部表示，一二八所合作學校可與國防部合作開辦「營區在職專班」，另ＲＯＴＣ專業大學及教育中心可參與國防部各項招募活動，提升招募成效。「教育中心」於學期間負責ＲＯＴＣ學生軍事教育訓練課程施訓，國防部提供各教育中心，每人每學期一萬二千五百元的訓練費用補助；寒暑假則配合原屬軍種學校進行寒暑訓。

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