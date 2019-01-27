司徒文︰台應禁政媒赴中撈好處

2019-01-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕美國在台協會台北辦事處前處長司徒文昨天於台中市演說時，建議台灣立法禁止政界與媒體到中國撈好處，進而替中國代言，企圖影響美中台關係。他警告說，「注意中國各層面的影響力與操作」，台灣人對國家意識形態的分歧，會讓中國見縫插針，他也建議美國不要提「一中」，支持台灣用台灣之名參與國際組織。

自稱「習近平的黑名單」的司徒文，昨天演說「美國政府對中國及台灣政策的轉變及分析」。他指出，美國的中國政策長期錯誤，冷戰時代想透過中國制衡蘇聯，這是愚昧的想法，美國與中國合作是無效的，協助中國自由化的想法也落空，而且也低估中國的侵略野心。

司徒文說，美國對中國的想法改變，在於習近平上台，在國內鎮壓，國外拓展野心，違反國際規範，對中國反感的美國人已達七十四％，六十五％的美國人認為中國是敵對或嚴重問題，美國國會也超越黨派，達成幫助盟友對抗中國的共識。

司徒文表示，美國不樂見民主國家與中國統一，不過，最大隱憂是美國官員或退休官員到中國撈好處，在中美之間穿針引線袒護中國，也造成美國政界的腐敗，例如前國務卿季辛吉，川普家族在中國也享有卅七項專利。他無權指誰代表中國，但他要警告，台灣的政界與媒體，可能隱藏很多來自中國的地下利益，台灣應立法禁止這些人或家族從中國洗錢或拿好處。

國家意識分歧 會讓中見縫插針

司徒文建議台灣加入國際組織，增強國防能力，台灣人對國旗、國歌與國名的看法分歧，蔡英文也受到壓力，這種紛亂會讓中國見縫插針，他也建議美國盡量不要提「一中」，因為此字詞易混淆，歐美也不懂。

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