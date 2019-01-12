民眾勸請再選總統 馬英九曖昧不答

2019-01-12

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九昨天接受廣播節目專訪時指出，先前下鄉有很多人叫他再選總統，這些人所以對他有期待，就是因為「現在的台灣不如我們執政時候的台灣」，不過對主持人數度追問參選意願，他始終保持曖昧態度，強調目前重點還是先思考台灣面臨的問題與政策。

馬英九表示，這些民眾落淚向他說，「你們趕快回來好不好？」讓他聽了都要落淚，「沒想到我們失去政權，對人民有這麼多負面的影響」；但他現在要思考的問題是如何讓台灣回到與對岸保持和平、繁榮的關係，也讓台灣變得更自由繁榮，包括經濟、能源、法治等政策，都是今天要爭取大位者必須說明。

對於主持人問，如果由他來做，是否會更好？馬說，他現在的重點就是思考這些問題與政策；至於何時決定是否參選？馬也不正面答覆，只說先把方法思考好，比什麼都重要。

有關國民黨總統初選遊戲規則問題，馬說，他只能從大原則來說，就是要公平、公開。

對於有意參選總統的吳敦義、朱立倫、王金平，馬英九說，任何人要爭取提名，如果有構想與熱忱，他都祝福，而且這三個人與他的交情淵源都很深。

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