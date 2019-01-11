辜寬敏︰辜振甫曾說九二沒共識

2019-01-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平上週發表「習五條」，定調「九二共識」內涵為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，並倡議「一國兩制」台灣方案。總統府資政辜寬敏接受本報訪問時指出，「九二根本沒有共識」，他曾詢問擔任九二會談主談人的哥哥、已故海基會董事長辜振甫，得到嚴厲回應「就是沒有共識才各表，這麼簡單的道理你不懂嗎？」

辜寬敏受訪表示，「九二會談」時中國經濟發展需要台灣、姿態很低，李登輝一說「要談政治就算了」，對方便讓步，因此「根本沒有（共識）的事情」。他後來也曾詢問辜振甫「九二共識」到底怎麼回事，哥哥罵他，「就是沒有共識才各自表述，這麼簡單的道理你還不懂嗎？」讓他印象深刻。

辜寬敏說，習近平領導後，中國拿「九二共識」逼台灣承認「一中」，不論過程中講多少利益，「統一台灣」才是真正的目的。對於蔡總統從過往低調的「維持現狀說」轉變為直言反對，辜分析，一是因為「中共逼台灣逼得太緊」，另一原因則是「美國政策改變」。他直言，以前的美國政策是照顧北京、希望台灣「乖乖的」，直到看見北京不是想像中的樣子，更認知到台灣的戰略重要性，才發現他們的政策錯了。

批韓、柯都是機會主義者

辜寬敏對去年民進黨在地方選舉慘敗感慨甚深，認為執政者當然要負責，但同時他也擔憂，當「誰說賺大錢就投誰」，反映出選民的國家意識薄弱、不在意主權和自由。辜寬敏直批，「韓國瑜和柯文哲都是機會主義者」，只要對己有利，「即使台灣變成中國一部分他們也會贊成」。

當中國勢力越來越大、也透過金錢和假新聞影響台灣，辜寬敏提醒台灣人下次大選好好考慮，看清「中國從來要的都是台灣這塊領土，而不是台灣人民」。他也指出，從戰略位置思考，中國若拿下台灣，東海、台灣海峽到南海都將成為中國內海，日本成為二等國家，菲律賓、印尼等都會進入中國勢力範圍，對亞洲的影響是全方面的。他強調，台灣作為一正常獨立的國家，將有助於全亞洲的安定。

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