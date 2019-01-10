郭信良稱蔡鼓勵選議長 被批「八點檔」

2019-01-10

南市黨部、黨團籲民進黨中央 儘速開除四名叛黨議員

〔記者蔡文居、邱灝唐、蘇永耀／綜合報導〕退出民進黨當選台南市議長的郭信良，昨天指稱他在參選議長前，曾與蔡英文總統見面，小英總統鼓勵他出來選議長，台南市長黃偉哲卻請小英不要管這事。他批評南市民進黨遭派系把持，蠻幹強力干預，他才忍痛退黨參選，退黨前也有跟總統報告，小英勸他不要退。

黃偉哲︰蔡尊重黨團自主 沒有指示

黨政人士駁斥指出，那是地方的事情，蔡總統沒必要也不會介入，這不是八點檔連續劇，郭說法跟事實有很大的出入。

黃偉哲則回應，他與小英總統有談到議長選舉，但總統沒有指示，只說尊重黨團自主。總統也不會針對地方議會選舉把手伸進來，大家都堅持黨團自主的紅線。

包括民進黨南市黨部、民進黨團總召林宜瑾及參選議長失敗的市議員邱莉莉昨天均痛批郭信良，陷總統於不義。民進黨絕對不是「公共廁所」，呼籲黨中央儘速開除四名叛黨議員黨籍。邱莉莉痛批說，敢叛黨就別賣乖，還把火延燒至賴院長、黃市長，繼續傷害民進黨，令人痛心，完全沒有政治擔當。

郭信良昨受訪說，去年八月，他曾與小英總統在官邸見面，當時陳菊、洪耀福與陳明文等人也都在場。基於政治倫理，小英總統有鼓勵他參選議長，好幫市長黃偉哲推動市政，郭信良說，但後來小英總統打電話給黃偉哲時，黃竟要總統不要管。

郭信良又說，九合一選舉民進黨敗選後，據說小英總統也曾跟行政院長賴清德建議由他來選議長，但賴請總統不要管事，當時小英總統也請賴不要管南市議長選舉，賴則沒有回應，「至於賴清德有沒有插手？只有他自己清楚。」

郭信良表示，他並沒有說黃偉哲「從中作梗」，那是媒體自己加上去的。他只是講一些過去發生的事，事情過了就算了。他要做全民議長，未來協助推動市政，讓市政做好，這是較重要的事。

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