參選民進黨主席》卓榮泰赴嘉座談 游盈隆請益阿扁

2018-12-27

〔記者林宜樟、黃良傑／綜合報導〕登記參選民進黨黨主席補選的行政院秘書長卓榮泰，昨晚到民進黨在各縣市唯一縣長、正副議長完全執政的嘉義縣與黨員座談。卓榮泰說，此時是民進黨艱困的時刻，但「哪裡有困難，我就到哪裡去」，他從政三十年，就是要這一天站出來改造民進黨，勇敢承擔責任，打一場不貼標籤、不口出惡言的黨主席選戰。

卓榮泰表示，對於選黨主席心理沒有準備，決定時「頭皮發麻」，但想起二十九年前就職台北市議員，從地方到中央，從在野到執政，「我磨了三十年」，輪轉到自己面前時，就要勇敢接受，勇敢承擔。

卓榮泰指出，未來若當選主席，黨內改革絕對大破大立，徹底改革，對社會的改造，則要穩穩的走，「講好再做，想好再做」。

另一位宣布參選民進黨主席的游盈隆，昨則向前總統陳水扁請益。游轉述，扁認為「目前民進黨基本立場很模糊」，應回歸台灣前途決議文，強調台灣是台灣、中國是中國；扁也強調，黨內總統初選，「不應現任優先」，應該維持黨的體制「開放登記」，比較符合黨的民主精神。

游盈隆轉述，扁認為應恢復黨員參與黨、公職選舉，黨內各級公職提名，應恢復過去民調七十％、黨員投票卅％的制度。

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