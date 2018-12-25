救援大隊揭露：李明哲遭非人道對待

2018-12-25

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國指控顛覆國家政權，判刑五年並關押中。李明哲救援大隊昨公開李明哲在獄中受到血汗勞動、丟棄保暖衣物、提供腐敗食物、凍結生活費帳戶等非人道對待。救援大隊再次呼籲中國立刻釋放李明哲，李明哲妻子李凈瑜懇請各界繼續寄送明信片，強調雖然他不一定會收到，但最重要的是讓中國知道「我們都在等李明哲回家」。

血汗勞動、腐敗食物 李暴瘦

李凈瑜今年九月後申請探監李明哲卻數次被拒，中間一度傳出李明哲移監消息；李凈瑜上週二終於探視到李明哲，也確認他曾被移監北京十天。李凈瑜回台後昨與李明哲救援大隊召開記者會，說明李明哲處境。

李凈瑜說，這次記者會是「暴怒又暴瘦」的李明哲吩咐她開的，為的是要告訴全世界他受到的對待。李凈瑜說明，每個中共的囚犯都能收到所有親戚朋友來信，但李明哲迄今只收過李凈瑜和李明哲母親的信件，且寄出與送達間時差長達半年，李凈瑜更從來沒有收到回信。

李凈瑜說，每個中共囚犯家屬能行使每月一次的探視權，她卻連入境中國都需要特許、動輒被拒絕入境。李明哲也不被允許申辦公共電話卡，赤山監獄稱電信業者說，「因為他是台灣籍人，系統無法識別證件號，所以無法開戶」。

李凈瑜指出，李明哲每天工作十幾個小時，沒有任何休息日，已違反中國自己的「八五一一勞動制」；監獄也凍結李明哲生活費帳戶，使他無法自費購買食物或添購禦寒衣物，同時監獄也禁止家屬送入衣物，種種非人道對待使李明哲在均溫五度的赤山監獄暴瘦。

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