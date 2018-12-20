游盈隆︰若當選黨魁 辦中國政策辯論

2018-12-20

被指孤鳥 游︰黨內人緣很好

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨主席參選人游盈隆（見圖，記者劉信德攝）昨表示，有人形容他是「孤鳥」，其實他在黨內人緣很好，只是講的話當權派不喜歡。他認為，敗選後，蔡英文總統應全面評估兩岸政策，如果他當選，會辦中國政策大辯論，凝聚黨員向心力。

游盈隆昨與媒體茶敘，提到對手行政院秘書長卓榮泰時指出，卓有官職加持，較易獲媒體關注，自己則顯得兩袖清風，不過，黨內其實有很多大老支持他，包括辜寬敏、前總統陳水扁、前外交部長陳唐山等。

有名嘴形容他是「孤鳥」，游說，這個詞在中文有負面意義，但台語則是肯定且正面，民進黨中最有名的「孤鳥」，就是前法務部長陳定南，身為「孤鳥」，一定要強壯才有辦法生存。

游盈隆表示，民進黨敗選至今，整個後續處理、表現，讓他感到悲涼。蔡英文雖辭黨主席，卻仍主導黨務，包括推舉代理主席、未來主席等。對於黨內「中生代」共推卓參選，游質疑「好像要打群架」，這很奇怪。

游盈隆認為，民進黨選前與台北市長柯文哲不愉快，選後又上演大和解，這對黨員的感情，以及批判柯的人來說，等於在傷口上撒鹽。

游盈隆也建議，敗選後，蔡應在兩岸政策進行全面評估，這才是應該做的事，如果他當選黨主席，將辦中國政策大辯論，讓基層黨員感覺受到尊重、有參與感。最後，游在記者起鬨下，獻唱「台灣是我的生命」。

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