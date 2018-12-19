江宜樺台大演講 學生︰滾出去

2018-12-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕四年前太陽花學運期間，前行政院長江宜樺曾下令警方驅離佔領行政院的群眾，引起流血暴力衝突；江宜樺昨晚應台灣大學政治系邀請，回母校演講，上百學生包圍抗議高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭面對」等；另有台大師生出面挺江，阻擋抗議學生，場面混亂近一小時，江最後狼狽離去。

二○一四年太陽花學運期間，民眾與學生不滿政府回應，三月廿三日深夜突襲佔領行政院，時任行政院長的江宜樺下令警方採優勢警力包圍、強行驅離抗議群眾，導致多人遭警方毆傷流血等，當年情景至今仍被民眾牢牢記住。

學生衝會場包圍 江狼狽離去

台大政治系昨晚七點舉辦「政治哲學能改變世界嗎？」系列演講，邀請江宜樺回母校分享，但現場僅限台大政治系本系、輔系或雙主修，以及政治所、國發所及公事所等學生參與。

不料，江宜樺演講到一半時，百名台大學生衝入場內，現場螢幕突然播放太陽花學運相關紀錄片，出現當初行政院鎮壓畫面，讓江臉色一變，學生高喊「政治騙子、滾出校園」、「院長下令、警察打人」，江被包圍動彈不得，其他支持江的師生則擋住抗議人群，現場一片混亂。

江宜樺被包圍時始終不發一語，一度在黑板寫下「請理性」等字句；學生則持續高喊「江宜樺、滾出去」，許多學生也紛紛拿起手機在臉書直播，不少網友紛紛留言諷刺「拍肩驅離」、「殺人院長，出庭負責」等。

最後警方介入，與部分師生護送江搭乘電梯離去，昨晚原定九點結束的演講也因而中斷，在八點十分草草結束。事後台大政治系學會的學生代表出面受訪，指事前不知有抗議活動，未來將再審慎評估相關邀請。

江宜樺離去後，政治系也在演講現場開放師生上台分享，台大社會系副教授劉華真表示，所謂「暴民」其實都是帶著傷痛而來，其中有些人還因三二三行政院鎮壓行動而被司法追訴，昨參加活動也只是想問江「四年前為什麼要打我的學生？為什麼要把他們打得頭破血流？如此而已。」

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