回憶錄談「司法追殺」 馬英九：殺不死我的

2018-12-16

稱馬習會真摯握手

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九本週將發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑執筆的「八年執政回憶錄」新書。根據出版商天下文化提供的資料，目前陷入「三中案」訴訟的馬英九，在書中特別安排一章談「殺不死我的，只會讓我更強大—卸任之後：面對司法追殺、冷靜沉著因應」。有關執政挫敗與挑戰部分則有「就讓歷史來下結論—司法關說案『九月風暴』」及「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！—太陽花學運」，他在序中還特別提及自己最遺憾的就是「太陽花學運」誤國。

馬在書中還以專章「馬英九總統的前後期同學們」，說明自己與李登輝、陳水扁、蔡英文等前後任總統的互動情形，並安排「對蔡英文的忠告—能源政策：核四封存與反省」、「跨越六十六年時空的真摯握手—馬習會」等內容。

坦承犯錯失去執政

馬英九以「走這一路」為題為這本回憶錄作序。他在文中表示，卸任後有更多時間走訪台灣各地，無論是民眾毫無保留的熱情支持，或不留情面的嚴厲批評，都提醒他必須把任內的經歷記錄下來，一方面以此自省，同時接受各方評判，對歷史負責。回憶錄出版前，正值九合一選舉，有人說他「瘋狂輔選」，他心裡想的是，因為自己在國民黨主席及總統任內所犯的錯，導致國民黨無法繼續執政，也讓許多民眾在政黨輪替後生計困難，他為此深感愧疚，因此全力幫忙。

馬英九指出，這本回憶錄就是把他的執政紀錄攤在陽光下，凡是他曾犯過的錯、發生的缺失，他不文過、更不飾非，誠心檢討、誠懇道歉。不過他也說，「我可以不心虛的說，走這一路，清廉勤政愛民，我始終如一。但部分政策的擬定及施行，確實有該改進之處，民眾的責難，我自當承受；唯有謙卑的鞠躬，才能再挺起身來。」

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