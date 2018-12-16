文化部踢回大巨蛋 柯文哲抱怨「跟總統講也沒用」

2018-12-16

〔記者黃建豪、楊心慧、李欣芳、凌美雪／台北報導〕總統蔡英文、台北市長柯文哲「蔡柯會」期間，柯就大巨蛋疏散空間難題，向中央求助，但遭文化部回嗆。柯文哲昨抱怨「跟老闆講完，底下夥計沒有一個要聽話的」，跟蔡英文「講了也沒用」。

總統府：政院將邀市府與部會協商

總統府發言人林鶴明回應說，關於中央與地方需要溝通協調的部分，政院會儘速邀集北市府與相關部會進一步洽商。不管是中央或地方政府，目標都一樣，就是解決問題。

對於北市副市長陳景峻因幫柯助選，被民進黨新北市黨部認定違紀。柯文哲也抱怨說，一方面說要白綠合作，卻又看到很多不友善行為，他覺得選舉結束了，很多東西就放下，不然，一邊說合作，然後又處分陳景峻、文化部又罵他們，很奇怪。

登記參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰受訪時則強調，「不會不友善，從中央到地方都要合作」。卓榮泰認為，「只要把成功的例子時常放在心上」，就會用一種比較和緩的態度來談論以後合作的方式。

蔡柯日前會面，柯文哲就長年與遠雄集團喬不定的大巨蛋疏散問題向中央提議，在大巨蛋園區與國父紀念館間設置一座穿越忠孝東路的地下通廊來疏散人潮，也提議開放台北機廠，或將園區北側的菸廠路打通，以紓解大巨蛋將帶來的交通流量。

但文化部回覆稱，柯市府主張的大巨蛋連通道，涉及文資審議劃定範圍，目前北市文化局已將國父紀念館園區全區列為暫定古蹟，待北市府文資審議是否列為市定古蹟，希望北市府先整合內部相關資訊，因為未來需配合北市文化局文化資產審議結果辦理。柯因此不滿說，向中央表達需要什麼協助，結果文化部跳出來罵他們。

柯：總統講的話 文化部好像不買帳

柯表示，「他們準備跟人家做生意，講了以後要能算數、能執行，結果跟老闆講完，底下夥計沒有一個要聽話，講了有什麼用？」

柯文哲也說，「到底誰是民進黨？」這是他對民進黨最大的困擾，到底誰講的算數？總統講的話，看起來文化部好像也不買帳 。

台北市政府發言人劉奕霆也表示，關於文化部的回覆，台北市政府決定，日後北市府和文化部的相關會議，將比照日前與總統的見面，全程開放媒體錄音、錄影，以便民眾了解。

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