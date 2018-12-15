焦點評論》民進黨的問題就解決了嗎

2018-12-15

記者楊淳卉／特稿

民進黨九合一選舉大敗後，黨內掀起檢討之聲，黨內中生代人選輪番被點名接任黨主席，最後人選推出，由各派系皆可接受的政院秘書長卓榮泰參選接任。不過，黨主席人選到位後，民進黨的問題就解決了嗎？

民進黨在選戰大敗後，各派系都受傷甚深，黨內一片混亂之際，面對新主席這個苦差，各派系有各自考慮。黨主席選舉過程中，對外呈現的，多是各自放話，被勸進參選黨主席者，則瞻前顧後，最後由中生代站成一排，為共推的人選背書。可見，民進黨仍以敗選的體制，用最保守的思維，思考新任黨主席人選的議題。

新系大老吳乃仁昨以敗選後檢討方向錯誤，喊出退流退黨，給黨內當頭棒喝。民進黨現在所面臨處境，不下二○○八年時的慘況，此時，支持者期待看到的，是民進黨大破大立，希望黨內有識者能挺身而出，辯論民進黨的問題，辯論是否調整黨的路線，帶領民進黨向前，重拾人民的信任。只可惜，黨內備受期待的人選，都放棄了這樣的機會。

即使過程還不見新局，但對於卓榮泰願意承擔，應該給予鼓勵。然而，卓榮泰擔任政院秘書長，曾在面對立委段宜康質詢檢討民進黨敗選原因時，反嗆段的言論似是而非，以卓的角色，傳達上意可以理解，但未來卓榮泰接任黨主席，必須對於與總統蔡英文間關係，以及黨相對於府、院角色為何，提出明確回應，若不能重建新的互動模式，民進黨的困境也難有突破。

目前，人民用選票表達對民進黨的失望，卻還未完全放棄民進黨，民進黨應儘快展現誠意，展開社會溝通，重拾人民信任。民進黨如要創造新氣象，就必須重整隊形。黨主席人選到位後，接下來就是府、院重整。重建民進黨的大工程，各派系、各頭人都得扛下責任。若還繼續推諉迴避，提不出民進黨新的政治議程、新的政治願景，民進黨二○二○年的敗象大概也不遠了。

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