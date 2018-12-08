修公投法 立委提增設連署防弊機制

2018-12-08

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕公投法成案連署與通過門檻下修後，首度與今年九合一大選同步進行投票，不過卻發生死人連署的爭議，案件數太多導致投票時間過長等問題，再修公投法聲浪四起。立法院民進黨團昨在黨團大會中決議，將組成「公投法研修小組」，最快下週展開運作；部分立委主張修法增設連署防弊機制。

民進黨團目前已有李俊俋、段宜康、蘇巧慧、林靜儀等立委規劃提出公投法修法版本。

依據段宜康初步規劃的修法方向，將授予中選會更大的權限去進行形式審查，主文必須簡單、明確，而且不得「扭曲事實」。此外，這次有很多「死人連署」狀況，段宜康也希望，提案、連署要有「確定是本人」的機制。紙本連署，考慮能附身分證影本；或還是有其他更明確能證明為本人的防弊機制；連署合格率要有條件，低於一定標準，則連署無效；中選會也要設置連署查詢專區，讓當事人可以查詢自己過去參與過哪些連署，避免個資遭到冒用。

蘇巧慧也規劃針對連署書合格率，若無效連署書達一定比例，該公投案應予以駁回。此外，提案也規範公投案需成案六個月後才能舉行投票；另，蘇巧慧版本明定公投應與全國性選舉同日舉行，以減少運作的行政成本。

管碧玲則表示，公投綁大選，因為涉及公職人員選舉，會變成沒辦法好好讓社會針對公投題目對話，其實公投的議題都是超越黨派的，以民進黨內部來說同樣有挺同反同派，但這次因為與選舉綁在一起，大家就不敢談論，可以考慮脫鉤處理。

此外，親民黨團規劃針對公投門檻提案修法，將提高公投通過門檻，由原先的選舉人總數四分之一提高到三分之一。

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