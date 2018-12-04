韓國瑜的副市長 排除楊秋興

2018-12-04

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長當選人韓國瑜昨天公布部分市府人事名單，前交通部長葉匡時確定接任副市長；現任高雄市副市長楊明州，據了解也答應留任副市長。韓國瑜昨也公布客家事務委員會主委黃永卿、原住民事務委員會主委林國權兩項人事。

葉匡時將接任、現任副市長楊明州留任

前高雄縣長楊秋興已經被排除於副市長名單，至於最後一位副市長是誰？韓國瑜目前仍在努力尋找中。

據了解，楊秋興被排除的原因，除了與楊明州都是工程背景，同質性太高外，昔日的地方派系恩怨也是主因之一，韓若選擇楊秋興擔任副市長，恐不利未來市政的領導與推動。

韓國瑜昨受訪時強調，葉匡時確定接任高雄市副市長，但因學校課程等因素，將延到明年二月十五日報到。而被點名將留任副市長的楊明州，受訪時雖強調未接到韓陣營任何人聯繫徵詢，但據了解，韓國瑜確已透過一位友人接觸，楊明州也答應留任，輔佐韓國瑜繼續推動高雄市未完成的重大建設，可能會在今天正式宣布。

中選會昨下午派員至國民黨高市黨部，頒發高雄市長當選證書給韓國瑜，韓國瑜笑說，接下證書後責任重大，要感謝全體市民願意相信他。

對於外傳有藍營大老一口氣推薦廿七位局處首長給韓國瑜，韓國瑜表示絕無此事，就算有也不會買帳。韓國瑜也宣告後續將統一窗口，由準新聞局長王淺秋代表他發言，避免傳言過多、以訛傳訛。

將接任市府客委會主委的黃永卿是國防部三軍聯合作戰參謀官退役，韓國瑜形容他非常熱愛客家文化，且責任感、使命感都很重。

至於內定市府原民會主委的林國權，多年前曾涉及吸金案，韓國瑜認為包括他在內，有些人都犯過錯、也受過法律制裁，他看的是熱忱，且現階段很難找到百分百的聖人，相信林國權能夠為原住民盡心盡力。

至於留用現任市府政務官部分，韓國瑜指出，只要現任表現好，一心一意為市民衝刺，很多事不是完全絕對，他希望用人唯才。

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