陳英鈐大學借調 政院：本來就可領年終

2018-12-02

藍酸12月才辭 能多領30萬

〔記者李欣芳、施曉光、黃欣柏／台北報導〕中選會主委陳英鈐為九合一選務亂象廿五日請辭獲准，但離職日訂為十二月三日，國民黨昨質疑拖到十二月才走，是為獲得一．五個月的年終獎金。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，陳英鈐是從公立大學借調，無論何時辭職，明年初都可領到年終獎金。

國民黨發言人洪孟楷昨質疑，依公務人員年終獎金發放規定，政務人員在十一月卅日前辭職者無法獲得年終獎金，十二月一日仍在職者則有一．五個月年終獎金，陳英鈐死賴在中選會主委位子，可讓他多獲卅萬元年終獎金，「根本無恥！」

Kolas表示，陳英鈐十一月廿五日向行政院長賴清德提出口頭請辭獲准，並於廿六日提出書面辭呈，賴清德一收到兩天內即發出書面准辭令。離職日訂為十二月三日，是陳英鈐表達為工作交接與請辭後續行政流程所需提出的建議，行政院予以尊重。

Kolas強調，陳英鈐是從國立中央大學借調來擔任中選會主委，請辭主委不影響他的年終獎金。陳英鈐年終獎金在辭職日之前是以中選會主委薪資計算，之後則以大學教授薪資計算，沒有所謂陳英鈐何時請辭就領不到年終獎金的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/