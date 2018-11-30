被認定附隨組織 欣裕台聲請停止執行 確定駁回

2018-11-30

〔記者楊國文／台北報導〕不當黨產處理委員會認定欣裕台公司為國民黨附隨組織，欣裕台認為將使其財產被推定為不當黨產，影響其正常營運，且黨產條例的部分條文有違憲之虞，聲請釋憲，因此聲請停止執行；最高行政法院認為，並無「難以回復損害，且有急迫情形」，不符停止執行要件，昨裁定駁回確定。

黨產會於二○一六年十一月二日做出處分，認定中投公司、欣裕台公司為國民黨附隨組織，將收歸國有。中投、欣裕台不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張黨產條例部分條文有違憲之虞，應由大法官釋憲釐清，欣裕台目前資產近兩億元。

北高行認定，黨產會處分所依據的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」相關規定，有牴觸憲法的疑義，因此向司法院大法官聲請解釋，並裁定，在大法官就聲請解釋案作成解釋公布前停止訴訟程序。黨產會不服，提出抗告，最高行政法院於今年八月駁回黨產會抗告而確定。

針對黨產會認定欣裕台是國民黨附隨組織的行政處分，欣裕台向北高行聲請應停止執行。欣裕台主張，被認定為國民黨附隨組織，已使財產先被推定為不當黨產，財產無法自由運用，影響正常營運，具急迫情形，也將造成「難以回復的損害」。

北高行審理認為，欣裕台雖被認定為國民黨附隨組織，但現有財產並非直接產生「不當黨產」的效果，欣裕台此項聲請，不符停止執行規定的「難以回復損害，且有急迫情事」的要件，故駁回聲請。

欣裕台不服，向最高行政法院提起抗告；最高行政法院認為北高行裁定並無違誤，昨駁回抗告，全案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/