蔡致電韓、侯︰共謀國民福祉

2018-11-27

向六都市長當選人道賀 「會儘快安排時間見面」

〔記者蘇永耀、王榮祥、沈佩瑤、賴筱桐、陳建志、陳昀、蔡文居／綜合報導〕九合一選舉結果揭曉，蔡英文總統昨天下午打電話給韓國瑜、侯友宜等六都市長當選人道賀，高雄市長當選人韓國瑜還說「自己嚇了一跳」。蔡英文指出，黨派競爭是民主常態，但共謀國民福祉必須是唯一目標，中央與地方，有很多地方需要合作。她會儘快安排時間與他們見面。

韓︰接到電話嚇一跳

面對民進黨挫敗，僅取得六席縣市長，蔡英文也說，不管是哪個黨派的縣市首長，藍的、綠的、沒有顏色的，都是最新民意所託付。

韓國瑜昨晚在臉書直播時證實，昨下午接到蔡總統打來的電話時嚇了一跳。他轉述，蔡總統先恭喜他順利當選，還說他打選戰很「精彩」，期待中央跟高雄未來很多地方需相互配合；他則回應，讓總統打來有點不好意思，但他保證，只要對高雄市民有幫助，為高雄著想的事情，他沒理由拒絕、一定配合。

韓國瑜說，兩人談話過程約一分多鐘，他認為過去很多時間浪費在藍綠惡鬥上，但老百姓的福利與安居樂業，比藍綠重要太多，希望這結能解開，他也很謝謝總統打電話給他。

台北市政府發言人劉奕霆也證實，蔡英文在昨天親自致電市長柯文哲表達祝賀之意，並談到未來中央跟地方還有很多需要相互配合的政策，有機會可以安排見面。

侯︰盼與中央一起努力

新北市長當選人侯友宜的發言人賴冠群表示，蔡英文總統昨天下午撥打侯友宜的手機，首先恭喜侯友宜當選新北市長，侯友宜除了感謝蔡總統的祝賀以外，也希望未來中央地方能夠一起努力、合作，共同為新北市打拚。

盧︰請總統支持施政

台中市長當選人盧秀燕透過幕僚說，蔡總統於昨天傍晚致電給她表達恭喜，盧對於蔡總統的致賀表示感謝。盧秀燕說，有請蔡總統今後多支持台中市的施政，真正為市民謀福，蔡也一口應允，雙方談話氣氛和樂。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，蔡總統於昨天下午致電鄭文燦。被問及蔡英文是否與鄭文燦談及民進黨中生代接班問題，張惇涵說，無法透露。

黃︰總統會找時間來台南

台南市長當選人黃偉哲表示，他昨天接到小英總統的恭喜電話，簡短聊了一下，他說「總統辛苦了」，總統除祝賀他當選外，也說會再找時間到台南來，了解有關地方建設的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/