柯誇口市政零貪污 丁：沒發包當然沒貪污

2018-11-23

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨天提出「三榮四不」主張，要美化市容、經濟繁榮、兩岸共榮；不鎖國、不酷吏、不密室、不反商，他痛批台北市長柯文哲除了作秀、唬爛，沒有給台北應有的光榮與繁華，近八萬名市府員工，更在柯的苛政與酷吏壓力下，滿腹心酸、沒有尊嚴。丁也批柯沒做事沒發包，當然不會有人貪污。

對於柯文哲日前自豪任內沒有首長因貪污下台，並稱若落選台北會回到烏煙瘴氣的日子，丁指責說，柯文哲沒做事沒發包，當然不會有人貪污，柯文哲下台，丁守中當市長，台北才會大繁榮、大建設。

丁守中表示，如果柯有政績的話，人民自己會感受到，不用到網路上搜尋，網路上都是做出來的新聞和文宣，網路上也有恥笑柯文哲沒有發包、沒有ＢＯＴ，當然就沒有官員會涉及弊案，因為沒有政績、沒有做事。

丁守中強調，柯文哲下台，台北會大建設、大繁榮，柯文哲只有加護病房經驗，丁守中有民生法案、國會外交、國際大都會交流經驗，絕對會做得比柯文哲更好，讓所有市民安居樂業。

丁守中昨天一早和國民黨副主席郝龍斌與多名立委，在台北車站前舉行北漂青年返鄉投票救台灣記者會，提出「三榮四不」。丁守中說，三榮是美化市容，要大都更、大建設、城市美學；經濟繁榮，服務百業百工，拚經濟；兩岸共榮，九二共識、共榮互利。

丁守中說，四不是不鎖國、不酷吏、不密室、不反商，他承諾要跟公務團隊一起為台北百業百工服務，推動透明公開決策模式，不會有密室協商。

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