國策顧問相挺 柯：立場跳來跳去很正常

2018-11-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨在台大國際會議中心舉行「各行各業挺柯Ｐ」記者會，除產業界代表，曾出席民進黨台北市長候選人姚文智百工百業後援會的蔡政府國策顧問秦嘉鴻、陳茂仁與廖全平也到場。秦表態「擔子還是交給柯市長」，再度引起棄保質疑，柯則認為，「這邊跳過去跳過來，一定都有嘛！」

記者會開始前，廖全平受訪時僅表示，大家都是好朋友，祝大家都高票當選。但秦嘉鴻直接在致詞時表態說，他不是國民黨、民進黨、更不是柯Ｐ黨，但他很重視柯文哲四年來的工作，在企業方面招商，給年輕人創業機會，非常肯定柯的處事風格，人民交付給他的錢，柯也不會亂花，都是花在刀口上。

秦嘉鴻還以「衣服就要新、人就要舊」、「起厝起一半，師傅最好不能換」兩句俗語，呼籲讓柯繼續將市政計畫實現。

柯文哲受訪表示，人活在世上不是只有政黨，有親戚、有朋友、有同事、甚至還有同一個教會，人還是理智的動物，會按照自己的思維去選擇一個對社會最有利的方式，就這樣而已，「不要想那麼多，為什麼要意識形態做劃分，這邊跳過去跳過來，一定都有嘛！」

對於「棄保」質疑？柯文哲說， 台北市民的自主性滿高的，相信選民會做出最好的判斷。

不過，柯文哲市政顧問蔡壁如在Line群組的對話內容昨被截圖外流，內容指稱「姚文智根本選不上，如果國民黨拿回台北市……，二○二○民進黨的總統還有機會嗎？」似乎有操作棄姚保柯的意圖。

記者昨晚致電蔡壁如，但電話無人接聽。柯對此未正面回應，僅表示不清楚。

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