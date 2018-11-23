姚批柯 遇到中國就轉彎

2018-11-23

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨對台北市長柯文哲提出「每日一問」，他質問柯為何遇到中國就轉彎，並爆料辦理世大運時，柯竟要求副總統陳建仁不要出席閉幕式上台，以交換中國隊選手進場，姚砲轟柯面對國家尊嚴寧可喪失國格，遇到中國任何事項，不管金馬獎、與邦交國斷交等，柯不但一點都硬不起來，且一點都不會失言。姚譏諷說，「這才是令人佩服的地方。」

柯：講人家壞話自己不會變好

柯文哲昨被問到此事時，僅稱算了，不想講。講人家壞話自己不會變好，這是他的信念。

曾在柯市府擔任台北捷運公司董事長的前交通部長賀陳旦，昨也表態支持姚文智。賀陳旦指出，他在柯市府工作時，觀察柯在各方面富有正義感、學習快且有效率，但柯個人工作經驗講求「刀到病除」，只處理惡化地方，卻沒有系統性，也沒有期望團隊能把遙遠的事情落實，柯的最大弱點是很難有團隊，因此即使柯有高道德自我要求，卻沒有好團隊讓政策落實。

媒體追問賀陳旦當初為何離開柯市府？賀陳旦說，因跟柯說好是一年之約，與柯沒有不愉快，不過柯曾怒嗆要換掉時任北捷總經理孫以濬，「再怎麼勸（孫以濬）也留不下來，因為心寒了」，他目睹此事，也耳聞還有很多員工經歷過類似經驗。他直言，這是柯管理、相處上的障礙，柯若要做大事，管理跟相處會是一個限制。

姚文智昨進行車隊掃街前，接受媒體訪問時，則質疑說，柯市長為什麼遇到中國就轉彎，看到中國戕害人權，運用各種方法霸凌台灣，任何導演或演員牽涉評論中國，柯都是輕描淡寫，一點也硬不起來，也不會失言。

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