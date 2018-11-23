侯︰面對抹黑 妻要我包容老長官 蘇嗆︰我哪一點抹黑他

2018-11-23

〔記者葉冠妤、陳心瑜、翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜前晚說，對於民進黨新北市長候選人蘇貞昌一再的抹黑，妻子安慰他「要理解、包容老長官」；蘇貞昌昨嗆辣回應，「這就是針對我囉，那請侯友宜指出來，到底哪一點是我抹黑他？」

蘇貞昌昨受訪時回應，「是因媒體問他，侯太太為何沒出來幫忙打選戰？他才回答如果侯太太不出來，那不是很奇怪？侯友宜對外界的各項質疑，應該說清楚並接受檢驗，不要老是講被抹黑。」

鄭南榕女兒鄭竹梅前晚質疑國民黨新北市長候選人侯友宜，在鄭南榕自焚中扮演威權的角色；侯友宜昨天受訪時僅簡短回應，「家屬的意見我都尊重」。另外，對於民進黨立委段宜康連日質疑侯友宜家族新莊購地炒地皮等，侯友宜透過夾報散發文宣澄清，仍遭段質疑「文宣裡面圈起來的不是全部房屋」，侯無奈回應說，「講Ｎ次了」，監察院都有載明相關資料，去查就好。

在今晚的選前之夜，侯友宜表示，他會結合所有市民的力量，並邀請四位選舉中認識的素人助講，「市民就是我的大咖」。

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