朱再站台 侯︰不信正派力量會失敗

2018-11-23

〔記者翁聿煌、陳心瑜、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚在三峽舉辦造勢晚會，在場民眾熱情高喊凍蒜，氣氛high到最高點；對於蘇貞昌批評侯友宜當選後做得不會比新北市長朱立倫更好，侯友宜反擊這是民進黨挑撥離間的奧步，朱立倫昨天輔選時，稱讚侯友宜「有協調力、有執行力」。

侯友宜昨晚在造勢晚會中也引用佛語「不請之友」，表示這幾年台灣因為政治對立衝突，讓下一代的機會越來越少，選舉不是製造衝突對立，他要團結台灣，縱使所有人都說選舉靠奧步，但「我不相信用正派的力量我會失敗」。

侯友宜表示，父親在日治時期曾被派到日本修飛機，戰後又被國軍派到中國打仗，回台後靠著賣豬肉養活一家人，他的家訓就是只認是非對錯，不認黨派顏色，呼籲市民給他做事服務的機會，他要為新北市民實現安居樂業的理想。

朱立倫昨天也再度輔選侯友宜，二人共乘吉普車在新店區掃街拜票。侯友宜說，他與朱立倫跟市府團隊打拚了八年，並肩作戰為新北市建設做了很多貢獻，新北市這些年的改變，市民都看得見，他有絕對有信心可以打贏選戰。

侯友宜說今晚的選前之夜沒有「大咖」助選，但朱立倫將到場輔選。媒體昨天詢問朱，如果侯選贏，是否為總統大選鋪路？朱立倫未正面回應，只說是以市民的身分參加選前之夜，大家共同為侯加油，並呼籲民眾踴躍返鄉投票，用選票教訓民進黨，這是對蔡英文的不信任投票，是全民對民進黨的選戰。

朱立倫也批評民進黨最愛抹黑，修理不了侯友宜就修理侯的太太，都是選舉奧步，呼籲大家用選票還侯友宜夫妻公道。

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