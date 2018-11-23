批侯能力不足 蘇喊我一定超越朱

2018-11-23

造勢晚會支持者熱情相挺 陳建仁也來「讚聲」

〔記者葉冠妤、李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚在新莊、中和舉辦造勢晚會，副總統陳建仁、文化部長鄭麗君等人到場力挺，金曲歌手詹雅雯也獻唱。蘇貞昌批評說，「侯友宜是新北市長朱立倫的副手，但我是朱立倫的前手」，市民很好比較，侯友宜有可能贏過朱立倫嗎？侯不論能力、魅力與影響力都不如朱，但蘇貞昌一定要超越朱立倫。

蘇貞昌表示，有人說這次選舉是蔡英文總統的期中考，其實新北市長選舉更是朱立倫、侯友宜的期末考，新北市這些年成了六都的後段班，呼籲選民支持會做事的蘇，為自己、孩子甚至後代好好選擇，選對人會做事，才能改變新北市。

詹雅雯激動︰我不是背骨囝仔

在蘇貞昌於新莊場的大進場前，日前遭中國網軍、「韓粉」霸凌的詹雅雯到場獻唱，現場民眾高喊「雅雯，我們愛妳」、「台灣人的女兒」；詹雅雯激動地說，她是工人的女兒、平凡的歌手，只因替政治人物唱歌就蒙受侮辱與踐踏，就算她的父母學識不高，但他們教出來的孩子也絕對不會是韓粉所罵的「背骨囝仔」。她也呼籲民眾互相尊重、包容與祝福，不該造口業，也不該有任何言語暴力，才能展現台灣人的智慧。

蘇貞昌昨晚也在中和南勢角捷運站附近舉行「會做事」造勢晚會，副總統陳建仁首度為他站台，盛讚蘇貞昌過去的政績有魄力、執行力，是真正知道市民需求的人。

陳建仁說，現在中美貿易大戰，許多台商欲將生產基地遷回台灣，新北市有土地、人才、台北港、鄰近桃園機場，蘇貞昌當選一定能發揮長才、把握趨勢，為新北市帶來更好的經濟與就業機會。

蘇︰侯對鄭南榕案沒有反省

另外，對於鄭南榕女兒鄭竹梅前晚質疑侯友宜在鄭南榕自焚案扮演的威權角色，蘇貞昌批評說，侯友宜應該對葉菊蘭、鄭竹梅有所表示，但侯不但沒有反省檢討，還堅稱是去救人，甚至說時間重來仍會照做；檢視侯友宜現今的言行並未跟著時代進步，卅年前站在威權的那一邊，卅年後還是一個樣，新北市四百萬人的未來不該交給這樣沒有同理心的人。

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