中市長選戰》陳菊陪掃街 誇林佳龍政績讚

2018-11-22

花媽︰盧秀燕辭立委是選舉策略 對選戰影響不大

〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍昨天一早到藍營票倉西屯區水湳市場拜票，隨後在總統府秘書長陳菊及立委洪慈庸等陪同下於潭雅神及大里溪北車隊掃街，陳菊肯定林佳龍是認真專業的市長，認為對手盧秀燕辭去立委對選戰的影響不大；林佳龍則呼籲對手在選前不要使用奧步，誤導選民投票行為。

林呼籲對手 選前不要出奧步

林佳龍昨一早前往水湳市場拜票，受到民眾及攤商熱情歡迎，還爭相合照。林佳龍說，選戰非常激烈，成敗關鍵在投票率，綠營先前士氣比較低落，支持者有危機感，現在明顯感受支持者的熱度回來了，希望未來幾天不要有奧步、怪招，他一定可以順利勝選。

隨後，林佳龍在陳菊陪同下於神岡車隊掃街。陳菊說，林佳龍是一個有政績的市長，希望所有台中市民肯定一步一腳印、非常認真專業，擘劃台中願城、同時實踐台中夢想的林佳龍，呼籲大家踴躍投票，國民黨市長候選人盧秀燕辭去立委，是選舉策略，她表示尊重，但對選戰影響不大。

林佳龍說，花媽是台灣的女兒，帶來溫暖，每次看到她就是一種穩定的力量，大台中在進步中，台中的改變看得見，這次選舉很多負面選舉招式，不只發生在對花媽的攻擊，對候選人也有很多負面的抹黑攻擊，社會需要正面的能量，期待選民給做事的人一個肯定，也讓台中的進步可以持續。

媒體詢問是否擔心選前之夜對手招數？林佳龍說，八年前六都選舉，國民黨利用選前之夜公開誤導選民說，連勝文槍擊案是腦袋中彈，要支持者用選票懲罰民進黨，那次奧步也是導致翻盤的原因。現在盧秀燕競選團隊的台中巿前建設局長吳世瑋，之前也曾公開在臉書批評他，後來被他告，最後判刑並道歉罰款，當時國民黨操盤手鄭麗文也污衊他貪污，希望對手選前不要用這種奧步，誤導選民投票行為或催票，團隊也都密切注意及應對。

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