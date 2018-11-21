嘉縣選票險外流 檢︰涉案人無妨害投票意圖

2018-11-21

不符選罷法109條要件 兩人訊後請回

〔記者王善嬿、林宜樟、黃敦硯、李欣芳、林良昇／綜合報導〕嘉義縣「五合一」公職人員選票在嘉義市蘭潭印刷廠印製，十八日發生三百三十三張多印、待銷毀選票差點被人攜出，警方將涉案的水上鄉公所侯姓女村幹事、王姓民政課男課員函送嘉義地檢署偵辦。檢方初步調查，侯、王無妨害投票意圖，不符「公職人員選舉罷免法」第一○九條構成要件，訊後請回並持續偵辦。

水上鄉選務中心︰純屬行政疏失

嘉檢主任檢察官郭志明、檢察官侯德人昨到印刷廠勘驗、調閱監視錄影畫面，查知侯女當時在選票清點會場外的管制區準備發放便當，王男抱著一個紙箱從選票清點會場走進管制區，兩名警員檢查王男及所攜物品，在紙箱發現含縣長、縣議員及村長等選票共三百三十三張，隨即報告在場縣選委會陳姓監察小組委員及陳姓選務承辦人，依規定銷毀這些選票。

水上鄉公所選務中心主任陳江雄表示，侯女負責保管選票剩餘票，十八日晚上六點五十五分，她見工作人員離開，急忙準備發放便當，王男不知道侯女的文件箱內還有待銷毀選票，便協助將箱子拿到管制區。

翁章梁批螺絲鬆了 吳育仁憂票已流出

對此事件，民進黨籍縣長候選人翁章梁批縣選委會螺絲鬆了；無黨籍選將吳芳銘質疑是否背後有人操作？國民黨籍候選人吳育仁擔心選票已流出，影響選情。

陳江雄強調，純屬行政疏失，希望外界勿渲染成政治事件。水上鄉長劉敬祥也說，初步瞭解是疏失，兩人行政責任等釐清事實後依規定辦理。

警政署長陳家欽昨通令全國各縣市警察局務必提高警覺，做好選票印製、運送及保管等相關安全維護工作，嚴防選票外流。中選會表示，選票印製、保管及點算等均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行，若有疑似外流情事，也會立即阻止並報請現場指揮官會同選監小組委員依法處理。