丁姚批操弄棄保 柯︰我啞巴吃黃連

2018-11-16

北市長選舉白熱化 棄保議題發燒

〔記者黃建豪、簡惠茹、周彥妤／台北報導〕台北市長選舉白熱化，面對國民黨台北市長候選人丁守中攻擊「白綠合謀」、「棄姚保柯」，民進黨台北市長候選人姚文智指控操弄柯妻陳佩琪發文「棄保」，台北市長柯文哲昨天受訪反嗆，在台灣政治的藍綠兩極對立氛圍下，丁守中跟姚文智眼中只有藍綠、陰謀論和貼標籤，讓他只能啞巴吃黃連。

姚︰選丁就是選馬 公義難實現

對於丁守中連日指出民進黨與柯文哲合謀，操作「棄姚保柯」，民進黨主席蔡英文是「詐騙集團首腦」，姚昨回批，選擇丁守中就是選馬英九，也是選擇「侵占不當黨產」，讓公義無法實現，更等同選擇「追求與中國統一的混蛋」。姚強調，從前柯市府的官員蘇麗瓊、李文英及簡余晏表態支持他的案例看來，「棄柯保姚」才正發酵。

丁︰柯作秀不做事 只會講幹話

丁守中昨天再度向中間選民喊話，批評民進黨衝撞兩岸搞糟台灣經濟，柯文哲只會講「空話、大話、幹話」，毫無建設、作秀不做事；若要棄保，也是「棄柯保丁」或「棄姚保丁」。

丁陣營也強調，希望選舉坦坦蕩蕩、光明磊落，不要玩弄藍綠、不要玩弄棄保，民主政治反對「家天下」，也拜託不要「家台北」，柯文哲一家人聯手玩「棄保效應」。

柯文哲夫人陳佩琪日前於臉書發文稱「沒有人須要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」 ，遭解讀為「柯文哲透過夫人操作棄保」，丁守中也批評「蔡英文是詐騙集團首腦，而姚文智只是車手」，柯文哲昨於內湖區傳統市場掃街時，再度被「棄保」議題圍繞。

柯︰丁姚眼中只有藍綠、陰謀論

柯文哲抱怨，丁守中跟姚文智，眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手上只有貼標籤，所以他不管做什麼，雙方都在說陰謀論，從小野事件到現在，他都是啞巴吃黃連。