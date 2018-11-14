境外資安威脅 蔡：政府雙管齊下防護

2018-11-14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日指出，台灣關鍵基礎設施或資訊防護機制，每分每秒都有來自境外的資安攻擊與威脅，政府會雙管齊下，投入更多資源，落實關鍵基礎設施防護，持續培養資安人才。

蔡總統昨在總統府接見「2018 DEF CON CTF」駭客大賽世界盃我國參賽隊伍HITCON戰隊及BFS戰隊時，做以上表示。這也是總統在今年國慶演說中強調來自境外假消息危害後，再就資安威脅等問題表達重視。

總統提到，HITCON戰隊今年打敗了中國、日本等強隊，得到全球第三名的佳績，年輕的BFS戰隊則是第一次打入廿五隊決賽，並獲得第十二名成績。她說，台灣能夠在DEF CON CTF駭客大賽這項全球規模最大的資安駭客競賽中，一次有兩隊進入全球決賽，這是國家的榮耀，她要謝謝大家的表現，讓台灣在高階資安大賽的國際舞台上被世界看見。

蔡總統指出，教育部規劃新型態的資安暑期課程，並請HITCON戰隊的高手當老師，將技術傳承給BFS戰隊，經過四年培訓，已看到成果，這次兩隊都有很好成績，讓政府在培育年輕的資安人才上更有信心，未來也會繼續給予最大支持。

落實基礎設施 持續培養人才

蔡總統表示，台灣在通訊安全的面向上，面臨非常大挑戰，資安就是國安，當台灣關鍵的資訊基礎設施、資訊網路受到攻擊的時候，也代表著國家安全受到嚴峻威脅。

她說，傳統的安全定義正在改變，「事實上就在我們現在說話的每分每秒，無論是針對我們的關鍵基礎設施或者是相關資訊防護機制，都持續有來自境外的資安攻擊與威脅」，這就是國家正在面對的、新而嚴峻的安全環境。

蔡總統表示，國安會在九月提出首部資安戰略報告，未來相關部會還要投入更多資源，落實關鍵基礎設施的防護，持續培養資安的人才，只有雙管齊下，才能夠跟得上資通訊防護一日千里的快速變化，更是守護國家安全非走不可的方向。