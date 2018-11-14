台中辯論會／激烈交鋒 林︰正面迎戰空污 盧︰上任公布報告

2018-11-14

〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕台中市長選舉政見辯論會昨晚舉行，空污議題一如預期成為攻防重點，市長林佳龍強調上任以後承擔責任，「中電北送的問題，已經不存在」；國民黨籍候選人盧秀燕則批，台中空污之嚴重甚至連國外被邀來台的學者都關切，林不敢公布空污對市民健康影響所做的報告，她上任後兩週內公布。

林︰已減生煤許可量500萬噸

林佳龍昨花不少時間說明四年作為，指有人說他執政後，中火火力全開，所以空污最嚴重；但是中火燃煤量的最高峰是在二○一四年的前市長任內，他上任後致力減少生煤許可量五百萬噸後，「可以保證，火力全開在未來也不會發生」。

他另說，今年中火最高發電量只有三九五．二億度，已低於以往中部地區的使用量，「中電北送的問題，已經不存在」。

盧︰空氣差 如何能吸引人才

盧秀燕指出，大學致力吸引高教優秀人才來台，卻有學者先問到台中空污是不是很嚴重， 她反問，薪資不高空氣又差，如何吸引人才？她說，台中花幾億做空污危及市民健康報告，已完成三年，市府竟拒絕公開，難道有隱情？她說，若能勝選，上任後兩週就公布報告。

盧秀燕也譏林佳龍稱招商引資九千億元，到底有無包括遭媒體踢爆的「一人公司海水採礦一千一百億案」，相關報告也會「上任後三天內公開」。

針對盧秀燕凌厲攻勢，林佳龍會後直指，盧秀燕當了六任立委，沒有在立院質詢過一次台電空污議題；尤其他明明在申論時已點到了，有些錯誤的資訊不要一講再講，對方卻在後面還要再提問。

他還說，台中市觀光客明明一直增加，怎會把台中講成人都跑光了？台中若真是這麼糟糕，怎麼會人口以一年二萬人在增加？他再呼籲盼今年的市長選舉能就正確資訊理性溝通對話，不要「為讓自己贏，卻讓台中輸」。

無黨籍候選人宋原通則說，處理空污很簡單，把中火關掉，改用核能，他有能力處理核廢料問題。